"Волшебный Баку" в ритме танца (ФОТО)

14 августа 2019 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов в Баку состоялась первая концертная программа проекта "Sehrli Bakı" ("Волшебный Баку"), реализуемого Главным управлением культуры города Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На вечере танцевальный ансамбль "Azəri atəşi", группа "Stop" и другие артисты и музыканты представили вниманию публики яркую и разнообразную концертную программу.

Зажигательные музыкальные композиции не оставили равнодушным никого. Публика подтанцовывала и громко аплодировала артистам. Зрители, посетившие концерт, получили заряд положительных эмоций и позитива.

Отметим, что в рамках проекта "Sehrli Bakı" концертные программы будут проводиться в конце каждой недели до конца сентября.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский оркестр народных инструментов выступит под управлением народного артиста России
Культура 12:30
Viva opera! - Торжественная церемония закрытия XI Габалинского международного музыкального фестиваля
Культура 6 августа 12:10
Для азербайджанских военнослужащих организован концерт
Социум 28 июня 11:56
Песни Огтая Кязыми - путешествие в мир музыки и воспоминаний (ФОТО)
Культура 27 июня 20:20
DATO обратился к поклонникам на азербайджанском языке (ВИДЕО)
Культура 25 июня 10:09
Вот такие таланты рождаются в Азербайджане (ФОТО)
Культура 17 июня 18:00
Лента новостей
В Азербайджане огласили дату экзамена для приема в Коллегию адвокатов
Общество 19:00
Строительство приемного терминала в Кийикое завершено на 95%
Энергетика 18:42
Azpromo организует для россиян ознакомительную миссию в Азербайджан
Бизнес 18:32
В Азербайджане увеличен минимальный размер трудовых пенсий
Политика 18:20
Начата установка новых "стрелок" на ж/д Гянджа-Беюк Кясик (ФОТО)
Экономика 18:09
Объем экспорта из Эстонии в Казахстан сократился
Бизнес 17:58
Германский бизнес внедрит свои технологии в аграрном секторе Узбекистана
Бизнес 17:56
В Берлине заявили, что ничего не знают о намерении США передислоцировать войска из ФРГ
Другие страны 17:54
Чистые внешние активы банков Азербайджана превысили 16 млрд манатов
Финансы 17:53