"Волшебный Баку" в ритме танца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов в Баку состоялась первая концертная программа проекта "Sehrli Bakı" ("Волшебный Баку"), реализуемого Главным управлением культуры города Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На вечере танцевальный ансамбль "Azəri atəşi", группа "Stop" и другие артисты и музыканты представили вниманию публики яркую и разнообразную концертную программу.

Зажигательные музыкальные композиции не оставили равнодушным никого. Публика подтанцовывала и громко аплодировала артистам. Зрители, посетившие концерт, получили заряд положительных эмоций и позитива.

Отметим, что в рамках проекта "Sehrli Bakı" концертные программы будут проводиться в конце каждой недели до конца сентября.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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