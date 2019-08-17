До последнего дыхания Муслим Магомаев оставался человеком огромного сердца - Тамара Синявская

17 августа 2019 20:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Те, кто бывал на концертах Муслима Магомаева, ассоциируют эти воспоминания со своей молодостью. Об этом, как сообщает Trend Life, сказала сегодня журналистам вдова Муслима Магомаева - народная артистка СССР Тамара Синявская на мероприятии, посвященном памяти легендарного исполнителя.

"Муслим Магомаев был настоящим мужчиной во всех отношениях. С самого первого момента, когда мы встретились здесь в Филармонии, и до последнего дыхания он оставался человеком огромного сердца и огромного чувства собственного достоинства", - подчеркнула Синявская.

Говоря о сериале "Магомаев", который снимает Первый канал (Россия), Тамара Синявская выразила надежду, что зрители увидят в данном проекте певца таким, каким его любят и помнят.

"Мне кажется восемь серий – это достаточно большой объем. Не знаю, что из этого получится, дай Бог, чтобы вышло хорошо. Чтобы Муслим там был таким, каким все его знают, помнят и любят", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева)

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