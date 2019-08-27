Азербайджанский актер стал мусульманским лидером Абу Хамзой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане начались съемки двухсерийного художественного фильма индийских кинематографистов о мусульманском лидере Абу Хамзе, сообщает Trend Life. Этот образ воплощает азербайджанский актер Джаваншир Хадыев.

"С детства я очень любил смотреть индийские фильмы и мечтал сыграть в них, и, наконец, это осуществилось, чему я очень рад! Съемки начались в одном из отелей Губы, которая стал одним из мест проживания Абу Хамзы в Турции. В сентябре съемки продолжатся в Баку и его пригородах, а затем пройдут в различных городах Индии. Рабочий процесс проходит на очень высоком уровне, созданы все условия для плодотворной деятельности. Премьера запланирована на 15 августа 2020 года и пройдет в Индии. С названием фильма режиссер пока не определился", - сказал Trend Life Джаваншир Хадыев.

Режиссер фильма – Ахмед Ибрагим. Одну из главных ролей, врага Абу Хамзы, играет известный индийский актер Джавам Рави, который явлется лауреатом девяти национальных премий.

По сюжету фильма, Абу Хамза защищает права единоверцев и борется с несправедливостью в отношении мусульман. Однако, у него много врагов, которые посылают к нему двух киллеров. Охрана Абу Хамзы ликвидируют их. Как оказалось, у одного из киллеров есть сын, который повзрослев, решает все-таки воплотить это задание, и заодно отомстить за отца. Он очень честный и принципиальный человек. Но события разворачиваются таким образом, что, как оказалось, его отец выжил. Более того, он перешел на сторону Абу Хамзы. Теперь сыну придется убить и отца…

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.