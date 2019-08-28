Всемирно известная пианистка выступит в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 22 сентября в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца. Солистка программы всемирно известная пианистка Хатия Буниатишвили (Грузия).

На вечере прозвучат произведения – "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова, симфонический мугам "Раст" Ниязи и "Концерт на арабские темы для фортепиано и оркестра" Фикрета Амирова и Эльмиры Назировой.

Хатия Буниатишвили - родилась 21 июня 1987 года в Батуми (Грузия). Начала обучаться игре на фортепиано вместе со старшей сестрой в возрасте трёх лет под руководством матери. В шесть лет она дала свой первый концерт с камерным оркестром в Тбилиси.

В десять лет была приглашена выступить с концертами в Швейцарию, Францию, Германию, Бельгию, Люксембург, Нидерланды, Монако, Италию, Австрию, Данию, Россию и друге страны.

Буниатишвили окончила тбилисскую центральную музыкальную школу, затем в 2004 году поступила в Тбилисскую государственную консерваторию.

Будучи студенткой консерватории, Хатия получила специальный приз на Международном конкурсе молодых пианистов имени В. Горовица в Киеве в 2003 году, а также первый приз на Конкурсе поддержки молодых грузинских музыкантов.

В 2010 году Хатия стала лауреатом премии Borletti-Buitoni Trust Award. В 2012 году она была удостоена звания лучший новичок года Echo Klassik Awards. В 2016 году получила премию Echo Klassik от Ассоциации музыкальной индустрии Германии. Также в декабре 2016 года на французском телеканале TF1 была названа "Лучшим музыкантом года" в Европе. Пианистка выступает на самых престижных мировых сценах Европы и Америки.

Цена билетов 15-150 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли пройдет при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана 18-30 сентября.

В фестивале примут участие известные музыканты и коллективы из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.

В рамках фестиваля предусмотрено проведение около 40 мероприятий.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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