Русские красавицы будут покорять Баку! А какие девушки плывут, словно лебедушки...(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 11 октября в 19.00 пройдет концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана. Вечер пройдет в рамках Дней культуры России в Азербайджане.

Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной - ансамбль русского народного танца, созданный в 1948 году советским балетмейстером и хореографом Надеждой Надеждиной (1904-1979), имя которой коллектив носит с июня 2000 года.

Более трёх десятилетий художественным руководителем ансамбля со дня его основания в 1948 году являлась Надежда Сергеевна Надеждина (народная артистка СССР с 1966 года, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда), а после её смерти в 1979 году танцевальный коллектив возглавила ведущая солистка «Берёзки» и первый помощник Н. С. Надеждиной Мира Кольцова (народная артистка СССР с 1989 года), которая занимает эту должность по настоящее время. 23 декабря 2006 года ансамбль принят в ведение Управления делами Президента Российской Федерации.

В своем творчестве Надежда Сергеевна привила классическому танцу поэзию старинного хоровода, соединила прошлое с настоящим. Сочиненный ею девичий хоровод на тему русской народной песни «Во поле березонька стояла» вот уже семь десятков лет завораживает зрителей своим диковинным, «плывущим» шагом, создающим впечатление, что девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается. На глазах зрителя целая березовая роща вдруг оживает и предстает в торжественно величавом параде.

Творениям Надежды Надеждиной восторженно аплодировали на всех континентах планеты. «Березка» разрушила многие стереотипы, связанные с Россией, и стала одним из главных символов страны. А какие девушки плывут, словно лебедушки, по сцене! Все как на подбор, статные, красивые, улыбчивые и ясноглазые. Композиции «Березка», «Карусель», «Прялица», «На осенней ярмарке», «Лебедушка», «Сибирская сюита», «Сударушка» и многие другие были настоящими хореографическими новеллами. Позднее в коллектив были приглашены мужчины-танцоры. Со временем появился и свой оркестр народных инструментов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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