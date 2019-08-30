Волшебство музыки от мексиканца в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 2 сентября с концертной программой выступит мексиканский пианист Хесус Лепе Рико, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра. Это будет вторая встреча пианиста с бакинской публикой. В ноябре прошлого года Рико выступал на сцене Центра с интересной музыкальной программой.

Музыкант, поделившись своими впечатлениями после прошлого концерта, подчеркнул, что любовь, понимание музыки, ее волшебство в очередной раз подтверждают, что это универсальный язык человечества. Пианист отметил, что его исполнение наполнено энергией и позитивом, полученным им в Азербайджане. Он выразил огромное удовлетворение своим выступлением на сцене Центра мугама.

В ходе предстоящего концерта музыкант исполнит произведения таких выдающихся композиторов как Иоганн Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен и Фридерик Шопен, а также произведения известных мексиканских композиторов.

Концерт пройдет при организационной поддержке посольства Мексики в Азербайджане, Мексиканского агентства по международному сотрудничеству для развития, Landmark Baku и Международного центра мугама.

Отметим, что Международный центр мугама будучи концертным и научно-исследовательским учреждением, продолжает расширять свои международные связи в сфере концертной и научно-исследовательской деятельности с дипломатическими миссиями, аккредитованными в стране. Центр также реализует проекты совместного характера, целью которых является пропаганда национального наследия.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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