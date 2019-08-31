Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)

31 августа 2019 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой азербайджанский ханенде Пярвиз Гасымов признан победителем XII Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" (Мелодии Востока), который прошел в амфитеатре площади Регистан города Самарканд, сообщает Trend Life.

Исполнителю мугама аккомпанировали – заслуженный артист Малик Мансуров (тар), заслуженный артист Эльшан Мансуров (кяманча) и Рамин Абдуллаев (нагара). Первого места был также удостоен дуэт “Комузчилар” из Кыргызстана. Победители получили денежные премии в размере 5 тысяч долларов США, дипломы и памятные подарки.

Очередной успех наших исполнителей! Еще на первом фестивале в 1997 году гран-при была удостоена Симара Иманова. В 2001 году первое место заняли Алим Гасымов, в 2005 – Айгюн Бейляр, в 2009 – Гочаг Аскеров. В различные годы призерами фестиваля становились и были отмечены ЮНЕСКО Забит Набизаде, Назакет Теймурова, Арзу Алиева и коллектив исполнителей мугама "Бута".

По решению авторитетного жюри гран-при в этом году присужден представителю Узбекистана – студентке Государственной консерватории Мехринигор Абдурашидовой, которой вручено денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США.

В церемонии награждения приняли участие генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, член жюри фестиваля, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова и хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.

Фестиваль проходит с 1997 года (раз в два года) в городе Самарканд (Узбекистан) при поддержке ЮНЕСКО. В конкурсной программе фестиваля участвовали 340 исполнителей и музыкантов из 75 стран. Впервые - представители Аргентины, Мьянмы и островов Фиджи. Исполнители приняли участие в конкурсе, проводимом по профессиональному исполнению народных песен и мелодий, а также современных песен и мелодий, созданных в традиционном стиле. Их выступления оценивались жюри, состоящем из 11 представителей международных организаций, музыковедов и композиторов из разных стран. Помимо главных призов победителей и призеров, были отмечены победители по номинациям “Лучшее сочетание костюма и музыки”, “За воспевание добра и любви”, “Преданный сторонник музыкального искусства народов Востока”, “Преданный традициям коллектив”, “Продолжатель традиций”. Следующий Международный музыкальный фестиваль “Шарк тароналари” пройдет в Самарканде в 2021 году.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
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