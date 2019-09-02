Театр Вахтангова покорил Баку необычной постановкой произведения "Евгений Онегин" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, в Баку начались большие гастроли Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, сообщает Trend Life.

Коллектив представляет три спектакля - в постановке Римаса Туминаса "Евгений Онегин" (1 – 3 сентября) на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, в постановке Михаила Цитриняка "Крик лангусты" (3 сентября) и "Медея" (4 сентября) – на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. В гастролях принимают участие: Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Ольга Лерман, Леонид Бичевин, Артур Иванов, Олег Макаров, Юрий Шлыков, Григорий Антипенко, Андрей Ильин и др. Спектакли будут проходить на русском языке с азербайджанскими субтитрами.

Режиссер Римас Туминас представил свое видение хрестоматийного произведения русского классика Александра Пушкина "Евгений Онегин". Герои предстают перед публикой в исторических костюмах, но действие происходит не в пушкинскую эпоху - оно оторвано от реальности. Этот спектакль разрушает стереотипы, он выстроен полифонично, жестко и эмоционально. Режиссеру чужд поэтический флер, он ломает ритмическое построение фразы, его влечет проза жизни, он враг ложной лиричности. Он открывает новый смысл в характере и сюжете. По задумке режиссера, события происходят в памяти и в воображении пушкинских героев, они как будто извлечены из прошлого так же, как письмо Татьяны к Онегину, обрамлённое и спрятанное под стекло. Своё признание Татьяна пишет человеку, которого создало ее воображение. Татьяна и Онегин столь различны, что, идя навстречу друг к другу, они обязательно пройдут мимо, так несоприкасаемы их души. Причем, в спектакле два Онегиных: один – старший – тот, кто вспоминает; и второй – младший, тот, кто проживает эти события. Ленских тоже двое: ровесник старшего Онегина, – такой, каким мог мы стать юный Ленский, – тот, кто погибнет на дуэли. Предположение, будто все происходящее в романе в стихах нужно воспринимать в прошедшем времени, и позволяет с большим интересом наблюдать историю неудавшейся любви Евгения и Татьяны. Еще одно новаторство заключено в самой сцене – позади действия расположено огромное зеркало, в котором отражается все происходящее. Огромное зеркало движется и создает впечатление головокружения. Зеркало превращает сцену в огромный балетный класс со станком, у которого парят в белоснежных платьях семь танцовщиц. Мистическую атмосферу спектакля дополняет музыка композитора Фаустаса Латенаса. Подлинно трагический сюжет о том, что сожалеть о прошлом тщетно, но в то же время, постановка - это огромное пространство мира и чувств, которое вместило игру ума, гнев, обличение, цинизм, сострадание и прощение… Спектакль был встречен овациями зрителей, которые стоя приветствовали творческий коллектив за высокое мастерство.

Интересно, что одну из главных ролей - Татьяны сыграла наша соотечественница, бакинка Ольга Лерман – одна из ведущих актрис театра. Ольга – дочь семейной четы, которые работают в Русской драме - заведующая постановочной частью Виктории Лерман и заслуженного артиста Азербайджана Фуада Османова.

Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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