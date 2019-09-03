День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)

3 сентября 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, третьего сентября, исполняется три года инклюзивному театру ƏSA, в труппе которого в основном играют актеры с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Trend Life.

Что касается названия - ƏSA, то на самом деле это аббревиатура от "əngəlsiz, sərhədsiz, azad" (беспрепятственный, безграничный, свободный). Другое значение слова – трость. Основателем и руководителем этого необычного театра является Нихад Гуламзаде.

Театр ƏSA был создан в сентябре 2016 года, и за годы своей деятельности играл на различных театральных площадках страны. Дебютным спектаклем театра стала постановка DUMB!, повествующая о периодах жизни одинокого человека - детстве, молодости, зрелости, старости. Далее зрители смотрели в исполнении актеров театра ƏSA комедию Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь". Эта мистическая комедия классика, как нельзя лучше позволяла адаптировать образы действующих лиц для актеров с ограниченными возможностями здоровья.

Большой успех театру принес спектакль "Мыши и люди" по повести американского прозаика Джона Стейнбека, а также постановка по произведению Мирзы Фатали Ахундзаде "Повесть о Мусье Жордане - ученом-ботанике и дервише Масталишахе - знаменитом колдуне".

У театра ƏSA большое творческое будущее, ведь в его состав входят люди активные, энергичные, инициативные, не знающие преград в стремлении к своей мечте.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
  • День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
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