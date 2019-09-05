Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)

5 сентября 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках гастролей в Азербайджане мексиканского пианиста Хесуса Лепе Рико в Международном центре мугама Баку прошел вечер классической музыки, сообщает Trend Life. Концерт был организован по инициативе посольства Мексики в Азербайджане и Мексиканского агентства по международному сотрудничеству при содействии Международного центра мугама.

Пианист исполнил произведения таких выдающихся композиторов как Бах, Бетховен и Шопен, а также произведения мексиканских композиторов Кастро и Белисарио. Это вторая встреча пианиста с бакинской публикой. В ноябре прошлого года он уже выступал на сцене Международного центра мугама. Хесус Лепе Рико отметил, что любовь, понимание музыки, ее волшебство в очередной раз подтверждают, что классические произведения - универсальный язык человечества. Пианист отметил, что его исполнение наполнено энергией и позитивом, полученным им в Азербайджане.

Гастроли под названием "Мексиканская волна классической музыки" продолжатся 6 сентября в Габале, а 11 сентября пианист выступит в Сумгаите.

Хесус Лепе Рико родился в городе Тампико штата Тамаулипас. Музыкальное образование получил в автономном Университете Тамаулипаса и Веракрузском Университете. Выступал в качестве соло- исполнителя на различных сценах Мексики. Является основателем и генеральным директором Международного фестиваля фортепиано Папантлы.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
  • Мексиканская волна в Азербайджане (ФОТО)
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