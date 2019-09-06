Азербайджанский родник для русской художницы – мистика в образе Муслима Магомаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме национальностей в Москве открылась выставка картин Натальи Шевченко, героями ее работ стали выдающиеся певцы, танцоры и музыканты из России и Азербайджана.

Россию и Азербайджан связывает многое, и одна из главных ролей в этом принадлежит людям культуры. Муслим Магомаев, Гара Гараев, Насими, Вагиф Мустафазаде – эти имена одинаково знакомы и значимы для жителей обеих стран, которые когда-то были частью единого государства. Именно им посвящена выставка российской художницы Натан (Натальи Шевченко), которая открылась в Доме национальностей по инициативе межпарламентской группой дружбы Россия-Азербайджан.

«Часть этой экспозиции недавно привозили в Баку, и выставка имела большой успех, - говорит руководитель Центра РАД Наталия Красовская. – И главное в том, что для художницы ее герои – не просто известные люди. Каждый из них значим для Натан, это люди, творчество которых повлияло на нее. То есть экспозиция не просто показывает артистов, поэтов, музыкантов России и Азербайджана – она демонстрирует, как наследие двух стран слилось и отозвалось в душе российской художницы».

У Натан очень узнаваемый стиль: сочные, яркие краски, широкие мазки и удивительная способность передавать пластику тела, в каком-то смысле переносить на холст ритм и звук. Неудивительно, что у многих ее полотен зрители замирали, как завороженные.

«Мне понравилась картина «Темная ночь» на которой изображена танцовщица и луна над водой: здесь чувствуется легкость, прозрачность, наивность, - делится впечатлениями одна из посетительниц, Екатерина. - Очень впечатлили те истории, которые рассказывала Натан о своих героях. Она заставляет тебя задуматься, заставляет рисовать внутри себя по впечатлениям, которые получил, пока смотрел на картину. Например, когда я смотрела на «Темную ночь», я думала о том, что деревня, изображенная на том берегу – место силы для нарисованной девушки, и она приходила сюда, чтобы набраться решимости для того, чтобы достичь своей мечты».

Художница действительно много рассказывала о том, как и благодаря кому появились на свет ее произведения. Один из главных ее героев – Муслим Магомаев.

«Он как чистый родник, - говорит Натан. - Это голос, с которым я выросла, и я очень люблю этого артиста. Современный мир настолько быстрый и суетливый, но именно голос Магомаева меня успокаивает. Когда открывалась моя выставка в Азербайджане, моя подруга сказала, что я должна написать его портрет в честь такого события. И вот так я узнала, что Баку - родина Магомаева. Прежде я никогда об этом не задумывалась. Тот портрет остался в Государственной академии художеств Азербайджана. А тот, что представлен на выставке в Москве – новый. Обычно, когда я заканчиваю писать картину в мастерской, то перед тем, как уехать домой, фотографирую то, что получилось. Глядя дома на фото, я увидела: свет падает так, что на ухе Магомаева просматривается лев. Я вернулась в мастерскую и обвела. И вот что интересно: Магомаев был львом по знаку зодиака!»

«То, что художница рассказывала о своих картинах, просто открыло мне глаза на многие вещи. – Это вновь впечатления одной из зрительниц, пришедших на выставку. - Мне поэтому больше всего запомнились портреты Муслима Магомаева и Барышникова. Огромное спасибо всем организаторам: хороший художник, прекрасные картины, интересная манера подачи и представления произведений».

И действительно – во время открытия выставки прошел небольшой концерт, который позволил еще глубже проникнуться совершенно особой атмосферой. Ведь хотя каждое полотно здесь индивидуально и рассказывает особую историю о каждом человеке, но в целом создается ощущение, что Чайковский, Насими, Барышников, Гараев, Хворостовский, Шаляпин – все это одна общая история.

«Идея проведения выставки, сама ее концепция очень хороша. Мне очень понравился портрет Барышникова. Художник очень тонко чувствует суть этого артиста: глядя на картину, я вспомнил его танец на песню Высоцкого «Кони привередливые», – делится впечатлениями Роман.

Мы говорим у портрета Сергея Есенина, под которым написано: «Прощай, Баку тебя я больше не увижу». И, кажется, что Натан умеет воплощать на холсте не только музыку и останавливать полное силы движение. Есть в ней еще и особое, тонкое предчувствие, свойственное таланту: жаркие, полные экспрессии, во всех смыслах особенные картины ее поразительно точно отражают сам дух Баку. Города, в котором художница впервые побывала только в этом году…

«Мы не случайно выступили соорганизаторами выставки, - говорит руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев. – Работы Натальи Шевченко выразительны и понятны публике самых разных стран, они даже не требуют лишних слов для их восприятия. Именно такие творцы помогают нам наводить мосты культуры и дружбы между народами. Когда ее выставка проходила в Баку весной этого года, о работах Натан очень тепло отзывались народные художники Азербайджана Омар Эльдаров и Фуад Салаев. Я уверен, что первая поездка на гостеприимную землю Азербайджана – не единственная, и будущие путешествия в Страну огней ещё принесут художнице новые впечатления и темы для её творчества».

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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