В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В экологическом парке SOCAR состоялась церемония награждения и открытие фотовыставки третьего Международного фотоконкурса Photo Salon Georgian Drag 2019, организованного Ассоциацией фотографов Грузии (APG) при поддержке Объединения фотографов Азербайджана (AFB) и Центра экологических исследований "Экопарк", сообщает Trend Life. Конкурс проводился под патронажем FIAP, GPU, UPA и Photolife Club.

Выступившие президент APG Каха Пхакадзе, директор "Экопарка" Таир Шихалиев, заместитель председателя AFB, член жюри AFB Рауф Умуд и грузинский фотограф Нино Мгберишвили рассказали о конкурсе, который направлен на пропаганду и развитие фотоискусства.

Было отмечено, что на конкурс поступило 4733 работы от 327 фотографов из 52 стран. Из них более пятидесяти фотографий определены лучшими со стороны международного жюри. От Азербайджана золотой медали был удостоен Шахин Саркаров, серебренной – Фяргана Гасымлы, бронзовой – Айдын Мехтиев и Надежда Джавад.

В заключении участники и гости конкурса приняли участие в посадке деревьев на территории экопарка.

(Автор: Вугар Иманов)

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