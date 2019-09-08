В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)

8 сентября 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В экологическом парке SOCAR состоялась церемония награждения и открытие фотовыставки третьего Международного фотоконкурса Photo Salon Georgian Drag 2019, организованного Ассоциацией фотографов Грузии (APG) при поддержке Объединения фотографов Азербайджана (AFB) и Центра экологических исследований "Экопарк", сообщает Trend Life. Конкурс проводился под патронажем FIAP, GPU, UPA и Photolife Club.

Выступившие президент APG Каха Пхакадзе, директор "Экопарка" Таир Шихалиев, заместитель председателя AFB, член жюри AFB Рауф Умуд и грузинский фотограф Нино Мгберишвили рассказали о конкурсе, который направлен на пропаганду и развитие фотоискусства.

Было отмечено, что на конкурс поступило 4733 работы от 327 фотографов из 52 стран. Из них более пятидесяти фотографий определены лучшими со стороны международного жюри. От Азербайджана золотой медали был удостоен Шахин Саркаров, серебренной – Фяргана Гасымлы, бронзовой – Айдын Мехтиев и Надежда Джавад.

В заключении участники и гости конкурса приняли участие в посадке деревьев на территории экопарка.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
Новости категории
У азербайджанских детей есть шанс поехать в Македонию
Культура 7 сентября 15:21
Афаг Аббасова и известный итальянский дирижер выступят на одной сцене
Культура 6 сентября 19:08
Экспрессом из Германии в Азербайджан с любовью (ФОТО)
Культура 6 сентября 18:07
Хотела припугнуть детей, что оставлю в Баку. И хорошо, мы остаёмся! (ФОТО)
Культура 6 сентября 15:53
Фильм о будущей судьбе героев Расима Оджагова вошел в программу Фестиваля стран СНГ "Евразия. DOC"
Культура 6 сентября 14:42
Азербайджанский родник для русской художницы – мистика в образе Муслима Магомаева (ФОТО)
Культура 6 сентября 14:01
Лента новостей
Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Германию
Политика 14:38
Новым министром труда Великобритании назначили Териз Коффи
Европа 14:31
"Ювентус" намерен подписать контракт с вратарем "Манчестер Юнайтед" де Хеа
Спорт 14:09
В Абу-Даби началось заседание казахстанско-эмиратской межправкомиссии
Казахстан 13:47
В Тегеране заявили, что Европа не выполнила свои обязательства по ядерной сделке
Ядерная программа 13:24
Завтра в Азербайджане будет до 28 градусов тепла
Общество 13:04
В британском блюде Fish and Chips используется мясо редких акул
В мире 12:55
Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая выросло до 53
Китай 12:29
Президент Афганистана назвал насилие "Талибан" главным препятствием на пути к миру
Другие страны 12:13