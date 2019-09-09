"Золотой гранат" за лучший короткометражный фильм – фестиваль в Баку

9 сентября 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - X Международный фестиваль короткометражных фильмов в Баку пройдет 6-9 ноября, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Фестиваль, учрежденный Центром молодых кинематографистов "Cinema", пройдет при поддержке министерства культуры и министерства молодежи и спорта, Фонда молодежи Азербайджана и Гильдии продюсеров Азербайджана.

В ходе фестиваля пройдут конкурс и демонстрация фильмов режиссеров в возрасте до 35 лет. Хронометраж фильма не должен превышать 35 минут. Киноработы будут представлены в конкурсных категориях – международная и национальная программа, также пройдет конкурс "Cinemobil". Наряду с этим, будут организованы мастер-классы, встречи и другие мероприятия.

Победителю фестиваля будет вручена награда "Qizil nar" ("Золотой гранат").

Оценивать работы, вошедшие в конкурсную программу фестиваля, будет жюри в составе зарубежных и отечественных киноэкспертов.

Цели фестиваля – поддержка отечественных авторов, их ознакомление с мировой практикой и новыми тенденциями, создание профессиональной среды для творческих обсуждений.

(Автор: Джани Бабаева)

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