Великолепная семерка в Габале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Габале с 6 по 13 сентября проходит симпозиум живописи под названием Art Zone с участием известных азербайджанских художников, сообщили Trend Life организаторы.

Среди участников симпозиума – заслуженные художники Мусеиб Амиров, Эльяр Алимирзаев, Елена Хагвердиева, Вугар Мурадов, а также Эльнур Бабаев, Анар Гусейнзаде, Эмин Аскеров и другие.

Основная социальная цель проекта заключена в том, чтобы показав все разнообразие, красоту и богатство Габалы глазами художников, провести мастер-классы по рисованию для учащихся средних школ, любящих живопись. В течение недели художники также знакомятся с туристической инфраструктурой, историческим памятниками, уникальной географией района, и, посещая различные живописные уголки региона и вдохновляясь её волшебной атмосферой, создают свои новые шедевры. В дальнейшем картины будут представлены на традиционной выставке Art Zone.

(Автор: Вугар Иманов)

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