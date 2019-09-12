Театры получили госзаказы на осуществление новых постановок - министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев

БАКУ /Trend Life/ - В новом сезоне зрителей театров и концертных учреждений республики ждут новые проекты. Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в четверг журналистам министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

"В середине сентября состоится открытие нового сезона в театрах и концертных залах. Театры получили госзаказы на осуществление новых постановок, и порадуют зрителей премьерами спектаклей", - сказал Гараев.

Как отметил министр культуры, со стороны государства всем театром оказана единовременная материальная помощь для укрепления материально технической базы.

Было подчеркнуто, что во многих театрах проводятся ремонтно-восстановительные работы. Также оказывается поддержка музыкальным школам, музеям и другим учреждениям культуры.

Было отмечено, что открытие театрального сезона состоится 17 сентября в Шушинском государственном музыкальном драматическом театре в Баку.

Министр также подчеркнул, что в "День национальной музыки", который ежегодно отмечается в стране 18 сентября, в день рождения выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, по традиции, состоится открытие Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.