Сеид Мирбабаев - ханенде, ставший нефтепромышленником

13 сентября 2019 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 24 сентября состоится вечер, посвященный Сеиду Мирбабаеву – ханенде конца XIX - начала XX веков, ставшему нефтепромышленником, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Вечер будет организован в рамках проекта Международного центра мугама "Unudulmayanlar" (Незабываемые).

Цель проекта "Unudulmayanlar" - предоставление информации о жизни и творческой деятельности выдающихся представителей искусства, композиторов, исполнителей мугама, сыгравших незаменимую роль в истории азербайджанской национальной музыки.

Открытие проекта состоялось 5 марта 2018 года и было посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося композитора, знаменитого ученого, педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева. Последующие мероприятия проекта были посвящены народной артистке, ханенде Хагигат Рзаевой, основоположнику азербайджанской вокальной школы, оперному исполнителю Бюльбюлю, ханенде Саре Гадымовой и другим.

Отметим, что Международный центр мугама продолжает осуществление проектов "Unudulmayanlar", "Muğam axşamları", "Dastan gecələri", "Aşıq musiqisi", "Etnik musiqi inciləri", цель которых популяризация мугамного искусства, национальной музыки и нематериального наследия.

Билеты на концерты в Международном центре мугама можно приобрести онлайн на www.iticket.az, в центрах Asan Хidmət, а также во всех кассах города.

(Автор: Джани Бабаева)

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