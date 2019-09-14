100-летие Тофига Тагизаде отметили в Шамкире (ФОТО)

14 сентября 2019 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева в Шамкирском районе прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного кинорежиссера, народного артиста Тофиг Тагизаде, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Вечер прошел при организации министерства культуры Азербайджана, при поддержке Шамкирского регионального управление культуры и Госфильмофонда Азербайджана.
Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Тофига Тагизаде.
Выступая на вечере сотрудник министерства культуры Алмаз Султанзаде рассказала о вкладе Тофига Тагизаде в национальный кинематограф, и отметила, что фильмы режиссера входят в золотой фонд нашего киноискусства.
Заслуженный деятель искусств, известный кинорежиссер и киновед Аяз Салаев рассказал о жизни и творчестве выдающегося кинорежиссера, а также об исторической значимости таких кинокартин режиссера как «На дальних берегах», «Семеро сыновей моих», «Деде Горгуд» и других.
В рамках мероприятия была развернута фотовыставка, посвященная Тофигу Тагизаде.
Тофиг Тагизаде родился 7 февраля 1919 года в Баку в семье преподавателей. В течение пяти лет обучался в музыкальной школе. После окончания школы он поступил в институт (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), но образование не завершил, так как добровольцем ушел на фронт во время Второй мировой войны. После полученного ранения его демобилизуют. Любовь к искусству побудит его поступить на режиссерский факультет ВГИКа в Москве. В 1954 году он окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В 1960 году стал заслуженным деятелем искусств Азербайджанской ССР. В 1976 году был удостоен звания народного артиста Азербайджанской ССР. В 1970 году награждён премией Ленинского комсомола Азербайджана.
Скончался 27 августа 1998 года в Баку.
Режиссерские работы: «Встреча» (1955 год), «На дальних берегах» (1958), «Настоящий друг» (1959), «Матео Фальконе» (1960), «Я буду танцевать» (1962), «Аршин мал-алан» (1965), «Красавицей я не была» (1968), «Семеро сыновей моих» (1970), «Фламинго, розовая птица» (1972), «Свет погасших костров» (Деде Горгуд) (1975), «Мужчина в доме» (1978), «Дедушка дедушки нашего дедушки» (1981), «Дачный сезон» (1985), «Привет с того света» (1992), «Тварь» (1994).
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • 100-летие Тофига Тагизаде отметили в Шамкире (ФОТО)
  • 100-летие Тофига Тагизаде отметили в Шамкире (ФОТО)
  • 100-летие Тофига Тагизаде отметили в Шамкире (ФОТО)
  • 100-летие Тофига Тагизаде отметили в Шамкире (ФОТО)
  • 100-летие Тофига Тагизаде отметили в Шамкире (ФОТО)
  • 100-летие Тофига Тагизаде отметили в Шамкире (ФОТО)
  • 100-летие Тофига Тагизаде отметили в Шамкире (ФОТО)
  • 100-летие Тофига Тагизаде отметили в Шамкире (ФОТО)
  • 100-летие Тофига Тагизаде отметили в Шамкире (ФОТО)
  • 100-летие Тофига Тагизаде отметили в Шамкире (ФОТО)
  • 100-летие Тофига Тагизаде отметили в Шамкире (ФОТО)
  • 100-летие Тофига Тагизаде отметили в Шамкире (ФОТО)
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