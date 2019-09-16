Раин Султанов и Исфар Сарабский в Бельгии воспели духовные и вечные ценности (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее искусств BOZAR города Брюссель при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии прошел вечер органной и джазовой музыки с участием заслуженных артистов Раина Султанова (саксофон) и Исфара Сарабского (пиано, орган), сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Главная цель проекта – пропаганда азербайджанской музыки. Перед выступлением музыканты рассказали о своем новом альбоме “Cycle”, который воспевает духовные и вечные ценности. В альбом входят девять композиций (Prelude, Embryo, Planet, Tandem, Symbiosis, Orison, Oblivion, Reincarnation, Silence). Впервые проект был представлен в 2018 году в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими в зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии.

Композиции из этого альбома были встречены овациями зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.