Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)

17 сентября 2019 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Большой театр Беларуси открыл 87-й сезон премьерой оперы Александра Бородина "Князь Игорь". Одну из главных партий Кончака (хан донских и приднепровских половцев, правил в 1170 — после 1203) исполнил народный ведущий солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Али Аскеров, сообщает Trend Life со ссылкой на белорусские СМИ.

Спектакль был встречен овациями зрителей. Главные партии в новом сезоне исполняют: Князь Игорь – заслуженный артист республики Владимир Громов и народный артист Беларуси, кавалер ордена Франциска Скорины Владимир Петров; Ярославна – народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Анастасия Москвина и Ирина Крикунова; Игоревич – обладатель медали Франциска Скорины, лауреат множества международных конкурсов Юрий Городецкий; Галицкий – Владимир Петров и лауреат международного конкурса Андрей Селютин; Кончак – народный артист Азербайджана Али Аскеров и заслуженный артист республики Олег Мельников; Кончаковна – лауреат международного конкурса Крискентия Стасенко и заслуженная артистка республики Оксана Якушевич.

Над спектаклем работали: дирижер-постановщик – народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Александр Анисимов, режиссёр-постановщик – обладатель медали Франциска Скорины Галина Галковская, художник-постановщик (сценография, костюмы) – народный художник России, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Вячеслав Окунев, хормейстер-постановщик – народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Нина Ломанович; балетмейстер-постановщик – народный артист Беларуси Юрий Троян.

Фото: https://bolshoibelarus.by

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
  • Азербайджанский актер - хан донских и приднепровских половцев (ФОТО)
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