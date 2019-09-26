«Зима-2019» в Баку будет ярче, интереснее и масштабнее (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На участие в Международном детском фестивале «Зима-2019» заявки подали 110 детей, сказала сегодня исполнительный продюсер Лейла Зейналова на пресс-конференции, посвященной проекту, сообщает в четверг Trend Life.

«Из 110 детей оргкомитет отобрал 19 самых лучших юных исполнителей. В этом году в фестивале примут участие юные артисты не только из Азербайджана, но и из зарубежных стран. Мы стараемся, чтобы фестиваль с каждым годом был разнообразнее и красочнее. Для третьего фестиваля «Зима» мы готовим яркое шоу», - сказала Зейналова, добавив, что участники фестиваля будут работать в тесном сотрудничестве с известными азербайджанскими артистами, а звезды в свою очередь будут обучать их вокалу и делиться опытом.

Гала-концерт третьего Международного детского фестиваля «Зима», проводимого компанией Beat Group при поддержке министерства культуры Азербайджана, состоится 14 декабря на сцене Дворца Гейдара Алиева. Вести красочное шоу будут телеведущая Лейла Гулиева и хорошо известный по двум предыдущим фестивалям юный артист Руфат Мамедов.

«Зима-2019» удивит и громкими звездными именами – в этом году своими выступлениями фестиваль украсят народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова, заслуженная артистка Севда Алекперзаде и легендарный исполнитель Ильгар Хаял.

«В моей творческой судьбе конкурс сыграл очень большую роль. Я понимаю, какое волнение испытывают все участники фестиваля «Зима». Желаю каждому из них успеха. На протяжении всего этого пути мы будем с ними вместе, будем делить и волнение и радость. Отмечу, что участие в фестивалях и конкурсах важно для каждого артиста, благодаря этим проектам раскрывается и развивается их творческий потенциал», - сказала Айгюн Кязымова.

По словам заслуженной артистки Севды Алекперзаде все участники фестиваля обладают большими творческими способностями.

«В фестивале принимают участие очень одаренные представители молодого поколения. Услышав, как они поют, я была поражена. Очень рада, что в Азербайджане есть столь талантливая молодежь», - добавила Алекперзаде.

«Сегодня с нами будущее азербайджанской эстрадной и классической музыки. Выражаю признательность организаторам за реализацию столь интересного и знакового проекта, раскрывающего творческие способности юных артистов. Фестиваль «Зима» - праздник, и я с удовольствием разделю сцену с юными исполнителями», - подчеркнул Ильгар Хаял.

По словам ведущей фестиваля, руководителя департамента музыкальных, художественных и специальных проектов Общественного телевидения Азербайджана (İTV) Лейлы Гулиевой, формат фестиваля «Зима» не носит конкурсный характер, и для каждого участника разделить сцену с известными артистами большой шанс и творческая удача.

«Для меня большая честь третий сезон работать с прекрасными, талантливыми азербайджанскими детьми и видеть, как каждый проект раскрывает одаренных исполнителей. Благодарю команду звезд, которые присоединились к нам. У звезд огромный опыт, который они передадут детям», - сказала, педагог по вокалу, заслуженная артистка Украины Римма Шаповалова.

Музыкальный продюсер проекта Рустам Рзаев и хореограф Эмин Гусейнов рассказали, что сценический номер каждого участника фестиваля будет зрелищным и запоминающимся.

На пресс-конференции также было отмечено, что в фестивале запланировано участие юных артистов из Украины, Грузии, Турции и Казахстана.

«Зима» - это не песенный и не вокальный конкурс, это – фестиваль, это праздник музыки и талантов, участники которого будут награждены специальными дипломами. В 2019 году всю постановку и съемку будет вести приглашенная из Москвы группа специалистов.

Отметим, что «Зима» с каждым годом становится все ярче, интереснее, масштабнее. Да и участники фестиваля уже громко заявили о себе на различных престижных международных конкурсах. К примеру, группа участников «Зимы-2017» стала победителем международного музыкального телевизионного конкурса «Во весь голос». Отличился и Рустам Керимов – он стал обладателем специального приза на музыкальном фестивале детского и юношеского творчества San-Remo Junior 2017. А Александр Зазарашвили - участник «Зимы-2018» - выиграл в Украине популярный телевизионный конкурс «Голос. Дети».

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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