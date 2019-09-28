Представитель славного рода Самеда Вургуна рассказал об учебе в Париже

28 сентября 2019 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялось очередное мероприятие из цикла "Диалог с современником", сообщили Trend Life в СКА.

В этом проекте, реализуемом СКА уже на протяжении нескольких лет, принимали участие известные общественные деятели, представители науки, литературы, культуры и искусства.

В ходе очередного мероприятия председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде провела диалог с молодым пианистом, студентом Парижской консерватории Вургуном Векиловым – представителем славного рода поэта Самеда Вургуна.

Приглашение его в качестве гостя проекта "Диалог с современником" не случайно - в 2009 году Вургун Векилов был одним из участников праздничной церемонии открытия Концертного зала имени Узеира Гаджибейли СКА и исполнил на фортепиано произведение собственного сочинения.

Спустя 10 лет, молодой музыкант вновь стал гостем СКА. На вечере Вургун Векилов с большой благодарностью рассказал о своих учителях, об учебе в Парижской консерватории, о необычайно интересной культурной жизни Парижа, об участии в многочисленных мероприятиях, проводимых по линии посольства Азербайджана во Франции и по линии ЮНЕСКО.

На вечере в исполнении этого талантливого пианиста прозвучали произведения Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Гара Гараева, покорившие слушателей оригинальностью интерпретации музыки этих композиторов.

В заключение встречи молодой пианист ответил на многочисленные вопросы гостей мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Представитель славного рода Самеда Вургуна рассказал об учебе в Париже
  • Представитель славного рода Самеда Вургуна рассказал об учебе в Париже
  • Представитель славного рода Самеда Вургуна рассказал об учебе в Париже
  • Представитель славного рода Самеда Вургуна рассказал об учебе в Париже
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