Издана книга белорусских сказок на азербайджанском языке

БАКУ /Trend Life/ - При содействии Министерства культуры Азербайджана издана "Белорусская детская антология", которая содержит в себе красочные сказки, рассказы различных современных белорусских авторов на азербайджанском языке, а также яркие иллюстрации к произведениям, сообщил Trend Life cоставитель антологии Алесь Бадак.

Антология детской литературы, куда вошли произведения более 10 авторов - Геннадий Авласенко, Алесь Карлюкевич, Алесь Бадак, Раиса Боровикова, Алексей Дударев, Анатолий Зеков, Клавдия Калина, Владимир Короткевич, Владимир Липский, Павел Миско, Ретро Рунетс, Микола Чернявский, Станислав Шушкевич, Людмила Рублёвская - увидела свет в Баку и уже стала доступна для азербайджанских читателей. В уникальном издании представлены 22 произведения в переводе лауреата премии "Гызыл гелем" Физули Аскерли.

"Детская художественная литература является одной из основополагающих направлений в наследии литературы Беларуси, которая имеет тесные узы сотрудничества с Азербайджаном. Литература сближает народы, укрепляет братские отношения между странами, а также является средством познания культуры, традиций, обычаев, национального духа разных народностей. На сегодняшний день уделяется немалое внимание современной детской литературе: рождаются новые книги, осуществляются различные проекты, встречи с авторами, направленные на пропаганду чтения среди детей и юношества", - отметил известный белорусский поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, директор книжного издательства, член президиума Союза писателей Беларуси Алесь Бадак.

Антологии белорусской литературы планируются к изданию в Китае, России, Узбекистане, Таджикистане, Польше, Сербии, Черногории, Литве, Украине, Вьетнаме, Монголии, Болгарии.

(Автор: Вугар Иманов)

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