В Турции проходит Неделя азербайджанского кино

БАКУ /Trend Life/ - В Алании (Турция) с 30 сентября по четвертое октября проходит Неделя азербайджанского кино, сообщает Trend Life со ссылкой на турецкие СМИ.

Неделя азербайджанского кино проходит при содействии муниципалитета Алании, Фонда содействия туризму Алании (ALTAV) и Ассоциации туристических операторов Алании (ALTID).

На открытии выступила автор проекта Нигяр Бабазаде, которая предоставила подробную информацию о программе "Недели азербайджанского кино".

В день открытия вниманию зрителей был представлен фильм режиссера Эльвина Рустамзаде "Тупик". Первого октября были продемонстрированы короткометражные киноленты "Второй выстрел" (режиссер Натиг Расул), "Рана" (режиссер Теймур Гаджиев) и "Собака, которая пила морскую воду" (режиссер Мурад Абиев).

Второго октября состоится показ фильма "Занавес-2" Эмиля Гулиева, третьего октября – "Внутренний город" режиссера Ильгара Сафата, а в заключительный день, четвертого октября, публика увидит "Занавес" Эмиля Гулиева.

(Автор: Джани Бабаева)

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