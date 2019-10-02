Путешествие мугама в поселок Гызылдаш (ФОТО)

2 октября 2019 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры поселка Гызылдаш представлена очередная концертная программа в рамках проекта "Muğam dünyasına səyahət" ("Путешествие в мир мугама"), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Мероприятие прошло при организации Главного управления культуры города Баку и Международного центра мугама.

На вечере в сопровождении Амруллы Алиева (тар) и Фарруха Гашимли (кяманча) выступили солисты Международного центра мугама, победители конкурса мугама, ханенде - Кенуль Халилзаде, Нисбят Садрзаев и Эльгиз Алиев. В их исполнении прозвучали мугамы и теснифы - Сегах, Махур, Шур и другие.

Отметим, что проект "Путешествие в мир мугама" стартовал в июле и продлится до конца текущего года.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Путешествие мугама в поселок Гызылдаш (ФОТО)
  • Путешествие мугама в поселок Гызылдаш (ФОТО)
  • Путешествие мугама в поселок Гызылдаш (ФОТО)
  • Путешествие мугама в поселок Гызылдаш (ФОТО)
  • Путешествие мугама в поселок Гызылдаш (ФОТО)
  • Путешествие мугама в поселок Гызылдаш (ФОТО)
  • Путешествие мугама в поселок Гызылдаш (ФОТО)
  • Путешествие мугама в поселок Гызылдаш (ФОТО)
  • Путешествие мугама в поселок Гызылдаш (ФОТО)
  • Путешествие мугама в поселок Гызылдаш (ФОТО)
  • Путешествие мугама в поселок Гызылдаш (ФОТО)
  • Путешествие мугама в поселок Гызылдаш (ФОТО)
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