Что происходит (а не происходит ничего) у азербайджанцев в Албании и Иране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанский государственный музыкальный театр представит в Албании и Иране спектакль по произведению известного ирландского драматурга, лауреат Нобелевской премии по литературе Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В Албании спектакль будет представлен на XXI Международном фестивале современного театра SKAMPA, который пройдет в городе Эльбасан с 10-15 октября. В Иране спектакль будет представлен на II Международном театральном фестивале Alef , который пройдет в Тебризе в декабре.

Пьеса, написанная в 1948 - 1949 годах, признана самым влиятельным англоязычным драматургическим произведением XX века и считается одной из вершин театра абсурда. Она была поставлена на многих престижных сценах мира, но никогда не была показана в музыкальном театре.

Особо отметим, что впервые к пьесе симфоническую инструментальную музыку написал народный артист Азербайджана Фарадж Караев. Художественный руководитель – директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, режиссер-постановщик – Юнис Велипур, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, дирижер – Самед Сулейманлы, балетмейстеры-постановщики - заслуженные артисты Закир Агаев и Елена Агаева, концертмейстер – Нармина Абдурахманова, сценическое оформление - Габиль Гёзалов, ассистент режиссера – Алимамед Новрузов. В ролях - заслуженные артисты Азизага Азизов, Шовги Гусейнов, актеры Алимамед Новрузов, Гусейн Алили и 15-летний Гусейн Нагиев.

Главные герои пьесы - Владимир (Диди) и Эстрагон (Гого) словно завязли во времени, пригвождённые к одному месту ожиданием некоего Годо, встреча с которым, по их мнению, внесёт смысл в их бессмысленное существование и избавит от угроз враждебного окружающего мира. Сюжет пьесы не поддается однозначному истолкованию. Зритель по своему усмотрению может определить Годо как конкретного Героя. В продолжение некоторого времени появляются ещё два странных и неоднозначных персонажа - Поццо и Лакки. Их отношения между собой определить довольно трудно: с одной стороны, Лакки является безмолвным и безвольным рабом Поццо, с другой - его бывшим учителем; но и такая трактовка сомнительна. В ходе всей пьесы два раза появляется мальчик, который якобы является от Годо и говорит, что тот придет завтра, а сегодня его не будет…Философия "В ожидании Годо" заключается в том, что происходит (а не происходит ничего), когда они наконец-то "стабилизируются" в одной, произвольно взятой точке пространства. Весь мир сжимается до размеров этой точки, существующей как бы вне времени…

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