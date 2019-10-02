Осенние и зимние вечера мугама в Баку (ФОТО)

2 октября 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Прошел первый концерт проекта "Вечера мугама", ("Muğam axşamları"), который в третий раз проводится Международным центром мугама, сообщает Trend Life.

Этот осенний вечер был посвящен мугаму Раст. Это один из мугамов, который входит в состав основных 12 мугамов ближневосточных народов и один из семи основных ладов в азербайджанской музыке. В переводе означает - правильный, верный, прямой. Является одним из самых распространённых форм мугама. В средневековой музыке Раст считается основой первого и всех других мугамов. По этой причине, Раст называют "Матерью мугамов". В своём труде "Основы азербайджанской народной музыки" Узеир Гаджибейли даёт образную характеристику каждого лада. "По характеру своему (эстетико-психологического порядка) Раст вызывает чувство мужества, смелости и бодрости".

В концертной программе в сопровождении ансамбля Buta под руководством Ровшана Гурбанова выступили заслуженные артисты Арзу Алиева Эльнур Зейналов, лауреат международных конкурсов Гусейн Меликов. Каждый из ханенде придал изюминку к четкостью исполненным частям (шобе) и разделам мугама Раст.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

Напомним, что в рамках проекта пройдут вечера: "Шур"- 25 oктября, "Забул-Сегях"- 29 ноября и "Чахаргях"- 28 декабря. В 2020 году, начиная с 31 января до 25 декабря состоятся концерты, на которых будут исполнены "Баяты-Шираз", "Хумаюн", "Шуштар", "Шахназ", "Орта Махур", "Аразбари", "Османлы", "Хайдари", "Баяты Гаджар", "Махур Хинди", "Карабах шикестеси", "Харидж Сегях", "Эйраты", "Сегях Мирзагусейн, "Кесме шикесте", "Байаты-Кюрд", "Овшары", "Дешти", "Гатар", "Рахаб", "Ширван Шикестеси". Следует отметить, что зрители уделяют огромное внимание проекту, который осуществляется в целях пропаганды будущим поколениям философии мугамного искусства. В рамках проекта в исполнении знаменитых ханенде прозвучаn мугамы, народные песни и теснифы.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Осенние и зимние вечера мугама в Баку (ФОТО)
  • Осенние и зимние вечера мугама в Баку (ФОТО)
  • Осенние и зимние вечера мугама в Баку (ФОТО)
  • Осенние и зимние вечера мугама в Баку (ФОТО)
  • Осенние и зимние вечера мугама в Баку (ФОТО)
  • Осенние и зимние вечера мугама в Баку (ФОТО)
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