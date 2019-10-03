В Баку открылся Фестиваль национальных духовых инструментов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с третьего по шестое октября при организации телеканала Mədəniyyət Азербайджанского телевидения проходит Фестиваль национальных духовых музыкальных инструментов (Milli Nəfəs Alətləri Festivalı), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Фестиваль открылся научно-практической конференцией на тему "Пропаганда и исследование азербайджанских национальных духовых музыкальных инструментов" ("Azərbaycan milli nəfəs alətlərinin təbliği və tədqiqi").

В своем выступлении на конференции директор телеканала Mədəniyyət, художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист Рамиль Гасымов отметил, важную роль мероприятия в направлении пропаганды национальных духовых музыкальных инструментов.

Было подчеркнуто, что государство уделяет большое внимание пропаганде национального и профессионального азербайджанского музыкального искусства. Реализуемые проекты имеют большое значение на пути дальнейшего развития музыкального искусства.

Добавив, что фестиваль станет значимым событием в культурной жизни Азербайджана, Рамиль Гасымов сказал, что телеканал Mədəniyyət и в будущем продолжит реализовывать подобные проекты.

Участники конференции - ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, доктор философии по политическим наукам Асиф Усубалиев, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов отметили, что проведение фестиваля послужит формированию молодого поколения в национальном духе. В рамках фестиваля на различных концертных площадках – в Международном центре мугама, Азербайджанской национальной консерватории и других будут проведены различные мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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