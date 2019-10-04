EMIN выступит в Гяндже

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) 27 октября выступит с концертом в Гяндже, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

Творчество EMINа – это стильная романтичная музыка. Где бы ни проходили концерты певца, они всегда проходят при полном зрительном зале.

Концерт EMINа это всегда незабываемое шоу - исключительно живое исполнение в сопровождении музыкального бэнда, духовой секции, перкуссии новых хитов, уже полюбившихся зрительской аудитории англоязычных и русскоязычных композиций из последних альбомов, множество сюрпризов, только самые позитивные эмоции и теплая атмосфера.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.