EMIN выступит в Гяндже

4 октября 2019 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) 27 октября выступит с концертом в Гяндже, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

Творчество EMINа – это стильная романтичная музыка. Где бы ни проходили концерты певца, они всегда проходят при полном зрительном зале.

Концерт EMINа это всегда незабываемое шоу - исключительно живое исполнение в сопровождении музыкального бэнда, духовой секции, перкуссии новых хитов, уже полюбившихся зрительской аудитории англоязычных и русскоязычных композиций из последних альбомов, множество сюрпризов, только самые позитивные эмоции и теплая атмосфера.

(Автор: Джани Бабаева)

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