Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)

7 октября 2019 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Очередным гостем проекта "Час чтения" Бакинского книжного центра стал заслуженный артист Азербайджана Джабир Иманов, сообщает Trend Life. Он прочитал детям сказки "Глупый волк", "Строптивый воробышек" и "Кот в сапогах", причем, по-своему, с юмором, оживлял происходящие события. По сложившейся традиции, самые внимательные слушатели получили в подарок рисунки в стиле "face art".

Сказки... Услышав это слово, мы сами того не замечая, мысленно переносимся в волшебный мир. У каждого из нас своя любимая сказка, и пришла она к нам из раннего детства. Сказки всегда погружают в атмосферу волшебства и чуда. Они учат взрослых смотреть на мир непосредственным открытым взглядом, а детям в легкой и занимательной форме открывают важные жизненные истины. Сказочный мир необыкновенен, он живой, он одушевлён. Обязательными атрибутами этого мира являются чудеса, необыкновенные животные, птицы, растения, внезапные превращения, талисманы, вещие слова.

Все мы выросли на сказках. Многие наши идеалы и моральные ценности происходят из сказок, которые с младых лет учили нас, что хорошо, а что плохо . Эти чудесные истории, в которых волшебство переплеталось с интригой, добро всегда побеждало зло, героев ждали многочисленные приключения и страшные опасности, будоражили наше воображение и делали наши сны более красочными и волнующими. В детстве нам читали родители или бабушка с дедушкой, а теперь многие из нас читают сказки для детей уже своих. Сказки для малышей – это очень действенный и при этом ненавязчивый метод обучения, помогающий творить чудеса в вопросах развития ребенка. Дети, которые полюбят сказки в детстве, вне всякого сомнения, пронесут эту любовь к книгам во взрослую жизнь. Каждая сказка нас учит чему-то, только надо присмотреться и прислушаться к ней.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
  • Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
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