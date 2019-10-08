Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)

8 октября 2019 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова представила свои работы на двух международных выставках, организованных в Париже. Об этом сообщила Trend Life сама автор работ.

Работы заслуженного художника Азербайджана вошли в экспозицию международной художественной выставки "Искусство без границ". Выставка прошла при организации UNESCO Community Association (Ассоциация сообщества ЮНЕСКО). В нее вошли произведения художников из Франции, Беларуси, Германии, Казахстана, России, Турции, Италии, Греции и других стран.

Асмер Нариманбекова представила на выставке три картины.

Также на мероприятии был продемонстрирован документальный фильм о творческой деятельности Асмер Нариманбековой.

Вторая выставка открылась в мэрии восьмого округа Парижа, в ее экспозицию вошли произведения авторов из 12 стран. Экспозиция вызвала большой интерес у любителей искусства. Произведения Асмер Нариманбековой привлекли внимание своим композиционным решением и яркой цветовой гаммой.

Асмер Нариманбекова - дочь талантливого скульптора, заслуженного художника Азербайджана Эльмиры Гусейновой и выдающегося представителя азербайджанского искусства, народного художника СССР Тогрула Нариманбекова. Произведения заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой неоднократно выставлялись во многих странах мира. Ее работы занимают достойное место в галереях Франции, России, США, Турции, США и других стран.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
  • Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
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