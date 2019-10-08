Любовь и интриги в Баку, или Когда муж возвращается раньше....

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 19 октября состоится показ одной из лучших опер Джакомо Пуччини "Иль Табарро" ("Плащ"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Оперу отличает изумительно красивая музыка и острый драматический сюжет. Данная опера была впервые поставлена в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета немецким режиссером Людвигом Бауманом и дирижером Корнелией Керссенброк в 2014 году и с тех пор пользуется большим интересом среди любителей оперного искусства и неизменно собирает большую зрительскую аудиторию. Постановку "Иль-Табарро" отличают красивые декорации и костюмы.

На сей раз руководство тетра для дирижирования этой оперой пригласило известного немецкого дирижера, художественного руководителя и главного дирижера Баварского Гутт-Имлингского фестиваля оперного искусства Корнелию фон Керссенброфк, долгие годы активно сотрудничающую с Азербайджанским театром оперы и балета.

В спектакле примут участие ведущие солисты театра - заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Жоржетты), Фарид Алиев (партия Луиджи), Джахангир Гурбанов (партия Микеле), Алиахмед Ибрагимов (партия Тинки), Турал Агасиев (партия Винтиторе), солисты Нина Макарова (партия Фруджолы) и Талят Гусейнов (партия Тальпа).

Отметим, что первая постановка этой оперы была осуществлена в Нью-Йорке, Метрополитен-опера, 14 декабря 1918 года и имела ошеломляющий успех. С тех пор это произведение идет в репертуаре лучших оперных театров мира и пользуется большим интересом у зрителей.

Действие оперы происходит неподалёку от Парижа, на реке Сене в 1910 году. Главный герой Микеле - капитан баржи. Молодая супруга Микеле - Жоржетта разлюбила его после того, как умер их маленький ребёнок. Сейчас Жоржетта влюблена в портового грузчика Луиджи, и встречается с ним, когда Микеле засыпает от усталости. Сигналом для появления Луиджи на барже должна стать зажжённая Жоржеттой спичка. Однако муж возвращается раньше, горюет на палубе об ушедшей любви, и, закуривая трубку, зажигает спичку…

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.