Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)

8 октября 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного иcкусства YARAT прошел концерт и презентация нового альбома группы Les Gardiens Du Silence (Хранители тишины) под названием "Divine Balance: Musculine. Feminine. Divinity", посвященная азербайджанскому поэту и мыслителя Имадеддину Насими (1369-1417) и Году Насими в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Основанный в 2015 году проект Les Gardiens DuSilence был создан для изучения мистических возможностей музыки. В составе группы - Ульвия Гасан (чтец, бубен), Ильхама Бабаева /Kitaru (скрипка, вокал), Сада Гасанова (канон), Вячеслав Лизунов (уд), Ramirez (перкуссия) и Нитьянанда (мриданга).

Проект вобрал в себя музыкальные и культурные традиции древних стран, включая Египет, Шумерское государство, Вавилон и Грецию. В 2017 году группа выпустила свой дебютный альбом "Divine Balance: Feminine. Divinity". Их музыка создает основу для внутреннего комфорта, медитации и самопознания. Исполняемые жанры охватывают музыку мира, новой эры, этно-духовную и древнюю народную музыку, альтернативную рок-музыку.

"Всю жизнь мы ожидаем найти все на тех местах, где представляем себе, но то, что ищем, всегда находится внезапно. Там, где мы и не ожидали найти. Будьте Алисой вашей страны чудес, никто кроме вас не сотворит ваш мир, иллюзорный мир. Хранители будут рады, если вы присоединитесь к ним в Стране Чудес", - говорят участники группы.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров)

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  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
  • Хранители мистической тишины от Вавилона и Шумера до Азербайджана (ФОТО)
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