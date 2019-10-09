БАКУ /Trend Life/ - В Баку стартует второй Фестиваль азербайджанских народных песен, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Фестиваль, который направлен на пропаганду национально-духовных ценностей, реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана, при содействии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Азербайджанской национальной консерватории, Международного центра мугама, Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Научно-методического центра повышения квалификации при минкультуре, Института фольклора НАНА.

В рамках фестиваля состоится научный симпозиум с участием музыковедов, занимающихся изучением народных песен, пройдут выступления ансамблей народных инструментов, вокальные вечера. Наряду с известными музыкантами, также выступят молодые профессиональные исполнители.

Цель проекта – представить вниманию слушателей народные песни, входящие в Золотой фонд радио, а также редкие композиции народного творчества и песни, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны.

Художественный руководитель фестиваля – заслуженный артист, директор телеканала Mədəniyyət Рамиль Гасымов, главный координатор – Бахруз Нифталиев, координатор – доктор философии по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы.

Фестиваль продлится до 13 октября.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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