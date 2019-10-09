Роман Эльчина Сафарли возглавил российскую ТОП-20 книг, которые согреют этой осенью

БАКУ /Trend Life/ - Российское издание U24.RU представило ТОП с оригинальным названием "20 книг, которые согреют вас этой осенью!, который возглавил роман азербайджанского писателя Эльчина Сафарли "Когда я вернусь, будь дома", cообщает Trend Life.

"В холодное время года нам всем, как бы банально это не звучало, хочется теплоты - как физической, так и душевной. Если физического тепла достичь просто - достаточно одеться потеплее, укрыться пледом и выпить чаю, то с душевной теплотой дела обстоят немного сложнее — помимо необходимости быть рядом с любимым человеком хочется согреваться добрыми фильмами и такими же книгами. Сегодня мы поделимся с вами романами, которые сделают вашу осень чуточку уютнее", - такими словами предваряет ТОП-20 издание.

Среди рекомендуемых также названы - Фэнни Флегг "Жареные зеленые помидоры в кафе полустанок", Диана Сеттерфилд "Тринадцатая сказка", Кэтрин Бэннер "Дом на краю ночи", Бетти Смит "Дерево растет в Бруклине", Николас Спаркс "Спеши любить", Мюриель Бербери "Элегантность ежика", Джоан Харрис "Пять четвертинок апельсина" и другие.

Роман "Когда я вернусь, будь дома" состоит из более чем пятидесяти писем отца Ганса своей дочери Досту. Он рассказывает о своей жизни вместе с женой в белокаменном доме на берегу замерзшего моря в Городе вечной зимы. Обоим по семьдесят лет. Жизнь подошла к финальной части. Ганс заведует своей хлебопекарней, печет хлеб, булочки, малиновое печенье - самую любимую сладость дочери. Он общается с людьми, разговаривает с остовом корабля, находя в бортовом журнале подсказки о прошлом и будущем, находит и теряет друзей, ездит в Стамбул на своеобразное повышение квалификации, чтобы научиться печь симит, хрустящее хлебное кольцо с кунжутом, а еще вспоминает свое детство, родителей, юность и замужество, рождение дочери и счастье от ощущения себя отцом. Дочери рядом нет и, видимо, уже не будет…Это история о том, как важно наслаждаться каждым днем жизни, независимо от боли и произошедшей потери, что уже не изменить...

Писатель и журналист Эльчин Сафарли родился в 12 марта 1984 года в Баку. В своих книгах рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и любви, много пишет о море, рассуждает о человеческих отношениях, побуждая читателей к внутреннему диалогу. Пишет на русском языке. С 12 лет публиковался в молодёжных газетах под псевдонимом, сочиняя небольшие истории прямо за школьной партой. С 16 лет работает в печатных СМИ, поступил в университет на журналистский факультет. Последние несколько лет занимался тележурналистикой. Сотрудничал с турецкими телеканалами. Лауреат ряда молодёжных литературных конкурсов. Эльчин Сафарли - автор книг "Сладкая соль Босфора" , "Туда без обратно", "Я вернусь", "Мне тебя обещали", "…Нет воспоминаний без тебя", "Тысяча и две ночи: Наши на Востоке", "Легенды Босфора", "Если бы ты знал…", "Рецепты счастья", "Когда я без тебя", "Я хочу домой", "Расскажи мне о море", "Когда я вернусь, будь дома", "Дом, в котором горит свет" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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