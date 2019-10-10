Западная ашугская школа Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Международного центра мугама "Aşıq musiqisi axşamları" ("Вечера ашугской музыки") при поддержке Института фольклора НАНА прошел вечер, посвященный западной ашугской школе, сообщает Trend Life.

На открытии вечера руководитель отдела ашугского творчества Института фольклора, кандидат филологических наук Эльхан Мамедли отметил, что основная цель проекта – пропаганда ашугского искусства, являющегося составной частью азербайджанской музыкальной культуры устной традиции. По манерам исполнения различают три основные ашугские школы - западная, восточная и южная.

Ашугское искусство является синтетическим искусством, ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе и сам же танцует. Ашугское искусство, сохранив озанские традиции, широко распространилось и развилось в западных регионах Азербайджана (Гёйча, Шамкир, Товуз, Газах, Гянджа, Иреван, Гедабек, Нахчыван, Борчалы и др). Западно-ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь.

В концертной программе приняли участие ашуги из Гедабека - ашуг Джахангир, ашуг Алтай, ашуг Тебриз, Борчалы - ашуг Рамин, ашуг Ашраф, ашуг Габиль, Гёйчи – ашуг Салим, ашуг Бехмен Арданышлы, Товуза - ашуг Лятифа Чешмели, ашуг Шахрияр Гараханлы, ашуг Эльмеддин Мамедлы, Кельбаджара - ашуг Галиб, ашуг Гёзал Кельбеджерли, Газаха - ашуг Шаиг Инджели, ашуг Ильхам Асланбейли.

Проект "Aşıq musiqisi axşamları", реализуемый по инициативе Международного центра мугама, стартовал в январе 2018 года. Главная цель - пропаганда древнего азербайджанского музыкального наследия среди широкой общественности. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Международный центр мугама реализовывает ряд проектов, посвященных пропаганде азербайджанской национальной музыки, среди которых «Вечера мугама», «Ночи дастана», «Вечера ашугской музыки», «Жемчужины этнической музыки».

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(Автор: Вугар Иманов)

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