Сатирический этно-рок мюзикл "Сборище сумасшедших" на открытии Фестиваля M.A.P в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Творческой сцене ÜNS состоялось открытие третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, сообщает Trend Life.

Фестиваль официально открылся спектаклем "Сборище сумасшедших" режиссера Кямрана Шахмардана, который переосмыслил одноименную пьесу классика азербайджанской литературы, писателя-сатирика, журналиста, просветителя и общественного деятеля Джалила Мамедкулизаде, широко известного под псевдонимом Молла Насреддин. В произведении писатель касается темы социального неравенства. Действие происходит в Иране, в городе Тебриз, и является своего рода манифестом против невежества, фанатизма и темных сил старого общества. Спектакль Кямрана Шахмардана – сатирический этно-рок мюзикл, который создан специально по инициативе YARAT к открытию фестиваля. Режиссер наполнил произведение новым, актуальным для современного общества звучанием, музыкой и драйвом, и стихами азербайджанских поэтов. Кямран Шахмардан, азербайджанец, долгое время проживающий в Финляндии, где он основал свой фестиваль Black&White Theatre Festival и одноименный театр. В 2018 году был назначен художественным руководителем фестиваля М.А.Р.

Премьера была встречена овациями зрителей, которые приветствовали творческий коллектив, среди которых были народный артист Мамед Сафа, заслуженная актриса Гюльзар Гурбанова, актеры Хикмет Рагимов, Абдул Гани, Фикрет Мамедов, Эльшан Аскеров, ханенде Тюркай Меликова, группа "N surreal" и другие. Кстати, одну из ролей сыграл сам режиссер Кямран Шахмардан. Музыкальное оформление – Нурлан Джафарли, художник - Мустафа Мустафаев.

Международный театральный фестиваль M.A.P. в Баку пройдет с 10 по 20 октября. Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

Открытие M.A.P. сопровождалось экспозицией постеров всех спектаклей, которые были представлены на фестивале за 3 года его существования. Таким образом, у гостей Центра YARAT была возможность познакомиться с самыми яркими моментами истории фестиваля еще до того, как они попадут в зрительный зал.

В программе 18 спектаклей, представляющих самые разные жанры и направления – от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу. Участники - Государственный академический театр им. Е. Вахтангова (Россия), Инженерный театр «AXE» (Россия), театр «Приют комедианта» (Россия), театр «Кукольный дом» (Россия), Новый Рижский театр (Латвия), Академический малый драматический театр – Театр Европы (Россия), Кукольный театр Дэвида Эспинозы (Испания), коллектив «OLE!» (Испания-Великобритания), Театр «WHS» (Финляндия), всемирно известный танцевальный коллектив «Kibbutz Dance Company» (Израиль), театр «Sardegna» (Италия), театр «Ателье» (Россия), коллектив «Puppet Cinema» (Израиль) и компания «Recirquel» (Венгрия).

Фестиваль будет проходить на 7 театральных площадках: Азербайджанский государственный академический музыкальный театр; Азербайджанский государственный академический русский драматический театр; Творческая сцена UNS; Центр современного искусства YARAT; Азербайджанский государственный кукольный театр; Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр; Оперная студия при Бакинской музыкальной академии им. Уз.Гаджибейли

Напомним, что в начале сентября в рамках фестиваля бакинская публика смогла увидеть три спектакля Государственного академического театра имени Е.Вахтангова (Россия) – "Евгений Онегин", "Медея" и "Крик лангусты".

Программа фестиваля

Дата Время Локация Театр Спектакль 10 октября 19:00 Творческая сцена ÜNS (Открытие) Проект Кямрана Шахмардана Сборище сумасшедших 11 октября 16:00 Центр YARAT AXE Пух и Прах 20:00 Творческая сцена ÜNS Приют Комедианта Человек из Подольска 12 октября 12:00 Азербайджанский государственный кукольный театр (малый зал) Кукольный Дом Золушка 20:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный театр New Riga Theatre Соня 13 октября 12:00 Азербайджанский государственный кукольный театр (большой зал) Кукольный Дом Спящая красавица 20:00 Азербайджанский государственный академический русский драматический театр Театр Европы Дядя Ваня 14 октября 19:00 Центр YARAT Кукольный Театр Дэвида Эспинозы Универсальная история 15 октября 15:00 Центр YARAT Кукольный Театр Дэвида Эспинозы Универсальная история 20:00 Оперная студия при БМА OLE Три сумасшедшие гитары – “El Guapo”, “El Gentleman” и “El Grotesco” 16 октября 15:00 Центр YARAT Кукольный Театр Дэвида Эспинозы Универсальная история 20:00 Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр Театр “WHS” Depart 17 октября 20:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный театр Компания современного танца “Киббуц” Asylum 18 октября 20:00 Азербайджанский государственный академический русский драматический театр Театр “Sardegna” Macbettu 19 октября 20:00 Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр Театр “Ателье” Moscow Boys 20 октября 17:00 Центр YARAT Театр “Puppet Cinema” Salt of the Earth 20:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный театр Recirquel Company Paris de Nuit

(Автор: Вугар Иманов)

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