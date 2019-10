В Гобустане провели День европейского наскального искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике прошел День открытых дверей для школьников, посвященный Дню европейского наскального искусства, сообщили Trend Life в пресс-службе заповедника.

В мероприятии приняли участие около трехсот школьников от 6 до 14 лет, которые ознакомились с заповедником.

Гобустан, или Гобустанский государственный историко-художественный заповедник - археологический заповедник в Азербайджане, к югу от Баку, на территории Гарадагского и Абшеронского районов, представляющий собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, и частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров.Памятники Гобустана делятся на две группы: 1) наскальные изображения и 2) древние стоянки и другие объекты. В горах Гобустана под названиями Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов — наскальные изображения, стоянка человека, надгробные памятники и др. Здесь находятся также остатки большого доисторического кромлеха, которые отчётливо прослеживаются. Рисунки были найдены на трёх участках скалистого плато, а обнаруженные здесь же некогда обитаемые пещеры, следы поселений и усыпальницы указывают на густую заселённость этой территории в период между верхним палеолитом и средневековьем. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

В рамках европейского конкурса "The first Art of Europeans seen by Europeans of the future" (Первое искусство европейцев, которое увидели европейцы будущего) была представлена экспозиция работ учащихся. Профессиональным жюри были выбраны лучшие работы, которые будут представлены на выставке в Испании и войдут в каталог. Призеры европейского конкурса будут отмечены ценными призами со стороны ассоциации Prehistoric Rock Art Trails Европейского института культурных маршрутов.

Европейский институт культурных маршрутов является некоммерческой ассоциацией , базирующейся в Люксембурге , цель которого заключается в оказании помощи Совету Европы , в качестве технического органа, в создании европейских культурных маршрутов . Она была создана в 1998 году и его роль: рассматривать заявки на новые проекты; следить за деятельностью в этой области и координирует работу организаций-партнеров; для распространения и архивирования информационных документов.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.