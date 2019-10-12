Азербайджанский джаз в синтезе тара и уда покорил Международный фестиваль в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская группа FM JAZZ BAND под руководством Фуада Мусаева с успехом выступила на открытии четвертого Международного фестиваля "Дельта-джаз", который проходит в Астраханском театре оперы и балета с 11 по 14 октября, сообщает Trend Life. В концертной программе прозвучали известные азербайджанские композиции в новой джазовой обработке в синтезе с национальными инструментами – таром и удом.

"Признаться честно, не ожидали, что будет такой аншлаг, все прошло на очень высоком уровне. Выражаем признательность всем зрителям и организаторам за теплый прием, и за поддержку директору Благотворительного фонда "Мост дружбы и радости" Севиндж Насировой. С любовью к Астрахани и гостям фестиваля!", - поделился впечатлениями Фуад Мусаев.

В преддверии выступления прошла встреча творческого коллектива с поклонниками джазового искусства в неформальной обстановке. Было рассказано об истории развития джаза в Азербайджане, успехах на международной арене. Музыканты продемонстрировали звучание азербайджанских национальных инструментов тара и уда, рассказали об их истории и музыкальных особенностях.

12 октября выступит "Биг-Бенд" Астраханской государственной филармонии под руководством Евгения Якушкина. 13 октября - Trio Ramberto Ciammarughi - джазмены из консерватории "Санта-Чечилия" в Риме, под руководством ректора Альфредо Санталочи. 14 октября - звёзды американского джаза Elijah Jamal Balbed и солистка Кэнди Миллс. Основатель ансамбля - мульти-инструменталист, педагог и композитор Элайджа Джамал Балбед - один из ведущих джазовых саксофонистов Вашингтона.

(Автор: Вугар Иманов)

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