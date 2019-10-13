Баяты, рубаи, газели от ветерана Карабахской войны (ФОТО)

13 октября 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку состоялась презентация книги члена Союзов писателей Азербайджана и России Арифа Турана "Баяты, рубаи, газели", организованное при поддержке Литературной творческой ассоциации "Луч", сообщает Trend Life.

Ответственный секретарь ассоциации "Луч" Лала Умуд рассказала о книге и творчестве Арифа Турана. Тематика лирики поэта не имеет границ - он пишет обо всем, что его впечатлило, чаще всего: о любви к жизни, Родине, о красоте природы, о дорогом сердцу Каспии, посвящения великим творцам человечества, перед которыми откровенно преклоняется и черпает в их произведениях вдохновение. Его стихи отличают не только особые стиль, ритмика и лиричность, но они и глубоко патриотичны, и каждый стих дышит любовью к родной земле, стране.

Ариф Туран, юрист и социолог по образованию, бывший кадровый военный, мастер спорта по дзюдо, ветеран Карабахской войны, долгое время работал на разных руководящих должностях и после выхода на пенсию нашел применение своей активной творческой натуре. Cерьезно увлекся литературой, пишет стихи, эссе, прозаические миниатюры, рассказы. Является лауреатом литературных конкурсов, автором книг "Лабиринты раздумья", "Память ушедшего времени", "Старый дом", "Моя влюбленная душа", "Корифеи азербайджанской культуры", "Герои Карабахской войны", "Моя свеча ещё горит", "Семь нот душевных раздумий" и т.д.

Ариф Туран посвятил свой сборник памяти поэта, переводчика азербайджанской поэзии на русский язык Владимира Гафарова. На творческой встрече выступили друзья и коллеги Арифа Турана. В их исполнении прозвучали стихи автора книги и собственные поэтические произведения.

Баяты - жанр азербайджанского лирического стиха, лирические четверостишия, являющиеся наиболее распространённым из всех стихотворных форм национального фольклора.

Рубаи – четверостишие, форма лирической поэзии, состоящее из четырёх строк (двух бейтов), рифмующихся как "ааба", реже - "aaaa", то есть рифмуются первая, вторая и четвёртая (иногда и все четыре) строчки.

Газель - является лирическим стихотворением, в котором рифмуются два полустишия первого бейта, причём затем та же рифма (монорим) сохраняется во всех вторых полустишиях каждого последующего бейта по типу "aa, ba, ca, da" и т. д. Первое полустишие называется - мэтлэ, а последнее полустишие - мэгтэ. В последнем бейте газели нередко называется поэтическое имя (тахаллус) автора.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Баяты, рубаи, газели от ветерана Карабахской войны (ФОТО)
  • Баяты, рубаи, газели от ветерана Карабахской войны (ФОТО)
  • Баяты, рубаи, газели от ветерана Карабахской войны (ФОТО)
  • Баяты, рубаи, газели от ветерана Карабахской войны (ФОТО)
  • Баяты, рубаи, газели от ветерана Карабахской войны (ФОТО)
  • Баяты, рубаи, газели от ветерана Карабахской войны (ФОТО)
  • Баяты, рубаи, газели от ветерана Карабахской войны (ФОТО)
  • Баяты, рубаи, газели от ветерана Карабахской войны (ФОТО)
Новости по теме
"Заговор в начале эры" от Чингиза Абдуллаева (ФОТО)
Культура 11 апреля 16:36
Краски жизни в Баку (ФОТО)
Культура 14 декабря 2018 09:55
В Баку прошел вечер поэзии тюркского мира (ФОТО)
Культура 17 октября 2018 18:34
Я вернулся на Родину стихами: поэт из Израиля, влюбленный в Азербайджан (ФОТО)
Культура 21 сентября 2018 09:47
Кто пятьдесят лет пьет кровь известного писателя - разговор по душам с парадоксальным Натигом Расулзаде…
Интервью 5 июня 2018 10:39
В Азербайджане стартует конкурс "Литературные горизонты" – денежные призы (ВИДЕО)
Культура 26 июля 2017 12:08
Лента новостей
Выступать в Национальной арене гимнастике большая ответственность – азербайджанская гимнастка
Общество 16:31
ВС Турции освободили от террористов западную часть сирийского города Телль-эль-Абьяд
Турция 16:17
Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 15:56
В Ичери шехер появились ковры Карабаха, Ширвана и Гянджи в стиле стрит-арт (ФОТО)
Культура 15:42
В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 15:39
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Китай 15:26
Роухани назвал прекращение войны в Йемене ключом к решению проблем в регионе
Иран 15:09
На ковер в Национальной арене гимнастики выхожу с чувством счастья – азербайджанская гимнастка
Общество 14:39
Панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе из-за тайфуна
В мире 14:20