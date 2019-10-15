Азербайджанские музыканты в гостях у Московской консерватории

15 октября 2019 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские музыканты выступят с концертной программой в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт консерватории.

Вечер под названием "Азербайджанские музыканты в гостях у Московской консерватории" состоится 29 октября. В программе выступит ансамбль солистов Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Дирижёр программы - заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов, солистка – заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано).

Со вступительным словом на вечере выступит доктор искусствоведения Рауф Фархадов.

Вниманию слушателей будут представлены сочинения Хайяма Мирзазаде, Аяза Гамбарли, Луи Андриссена, Жоржа Апергиса, Альбана Берга, Сальваторе Шаррино и многих других.

(Автор: Джани Бабаева)

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