Музыка страны тысячи островов в Баку

16 октября 2019 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева яркую концертную программу представил известный ансамбль Хорватии - "Ad Gloriam Brass", сообщает Trend Life.

В своем выступлении на вечере посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич выразил признательность министерству культуры Азербайджана за поддержку организации в Баку концерта коллектива "Ad Gloriam Brass".

Касаясь отношений между Хорватией и Азербайджаном, дипломат добавил, что сотрудничество между двумя странами укрепляется во всех сферах.

Далее на сцену были приглашены участники ансамбля "Ad Gloriam Brass". Отметим, что данный музыкальный коллектив действует уже 26 лет, в его состав входят шесть музыкантов.

На концерте ансамбль исполнил хорватские музыкальные композиции, относящиеся к эпохе ренессанса, отрывки из традиционной хорватской вокальной музыки и сочинение современного хорватского композитора Томислава Ухлика. Во второй чести концерта вниманию слушателей были представлены произведения мировой оперной культуры.

Исполненные музыкальные композиции были встречены бакинской публикой бурными аплодисментами.

Отметим, что Хорватия – страна на севере Балканского полуострова, расположенная одном из самых экологически чистых мест мира. В Хорватии 1 185 островов, из них 66 заселены, именно поэтому эту страну называют "страной тысячи островов".

Хорватская музыка, развитие которой охватывает период от средневековья до современности - важная составляющая часть хорватской культуры.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • Музыка страны тысячи островов в Баку
  • Музыка страны тысячи островов в Баку
  • Музыка страны тысячи островов в Баку
  • Музыка страны тысячи островов в Баку
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