Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)

19 октября 2019 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Какой малыш не мечтал хотя бы однажды, чтобы его любимые игрушки, ставшие лучшими друзьями, ожили и заговорили? Чтобы они смогли разомкнуть темницу своей статичности, рассказать о себе, стать настоящими партнерами по играм? Для этого и создан Театр кукол! Как много он значит для детского сердца, с каким нетерпением ждут дети встречи с ним! Кукольный театр воздействует на маленьких зрителей целым комплексом художественных средств. При показе спектаклей применяется и художественное слово, и наглядный образ, и музыка. Кукла может всё или почти всё. Она творит чудеса, веселит, обучает, развивает творчество детей, и даже радует родителей, ведь в каждом из нас по-прежнему живет ребенок.

Организаторы третьего Международного театрального фестиваля M.A.P.позаботились и о детях. Театр марионеток «Кукольный дом» (Россия) представил сразу два спектакля «Золушка» и «Спящая красавица» в большом и малом зале Азербайджанского государственного кукольного театра.

Это спектакли для детей, которые думают, что они уже взрослые, и для взрослых, которые понимают, что, в сущности, еще остались детьми, - говорят артисты.

Неистощимая фантазия, виртуозное мастерство и добрая ирония позволяют создавать поистине маленькие шедевры для зрителей любого возраста. Коллектив театра по-настоящему, по-детски увлечен игрой с этими куклами, в этих кукол... Оттого, что все это детское занятие делается по-настоящему, и оттого, что к этому настоящему прибавлены взрослое мастерство и неистощимый юмор, и получается увлекательное зрелище под названием кукольный спектакль. Приемы площадного театра гармонично сочетаются здесь с изысканностью салонного рассказа. Всем известные сказки, образы созданные художником Татьяной Мельниковой в постановке Александра Максимычева и музыке Игоря Рогалева, переложение повествований на язык кукольного марионеточного представления, воскресают дух старинного домашнего театра. Это можно назвать ювелирной мастерской, а еще лучше - кабинетом алхимика, где золото возникает из пыли, а мертвое оживает…

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, проходит в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель – Кямран Шахмардан.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
  • Ювелиры и алхимики воскресают в Баку дух старинного домашнего театра (ФОТО)
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