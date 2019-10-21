Мы дети свободной страны – праздничный концерт в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева был представлен концерт под названием "Azad ölkənin övladlarıyıq" (Мы дети свободной страны), посвященный Дню государственной независимости Азербайджана, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие детские танцевальные коллективы и талантливые вокалисты. Выступление юных артистов сопровождалось бурными аплодисментами публики. Танцевальные коллективы исполнили яркие и зажигательные хореографические композиции. Внимание зрителей приковывало не только мастерство юных танцоров, но и колоритные сценические костюмы, в которых они выступали. Вокалисты порадовали публику патриотическими композициями, народными и эстрадными песнями. Несмотря на небольшое волнение, юные дарования смогли продемонстрировать красоту и силу своего голоса.

По традиции руководство Дворца Гейдара Алиева пригласило на концерт членов семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанников детских домов.

(Автор: Джани Бабаева )

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