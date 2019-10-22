Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)

22 октября 2019 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры поселка Гызылдаш состоялся соло концерт заслуженной артистки Азербайджана Матанат Искендерли, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана, сообщили Trend Life в Главном управлении культуры города Баку.

Перед музыкальной программой ведущая вечера Хумай Мухтарова рассказала о независимости Азербайджана.

В ходе концерта Матанат Искендерли порадовала поклонников как новыми композициями, так и уже полюбившимися слушателям песнями из своего репертуара. В перерывах между песнями заслуженная артистка Азербайджана тепло общалась с публикой.

Сольный концерт Матанат Искендерли подарил слушателем много ярких и запоминающихся моментов. Публика аплодисментами встречала каждую песню.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • Матанат Искендерли посвятила концерт Дню государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
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