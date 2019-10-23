Последний бастион сопротивления в Баку - живые картины возникают и разрушаются (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Кукольным представлением Театр “Puppet Cinema” (Израиль) был ознаменован показ спектакля режиссера Цви Сахара "Соль земли" по мотивам культового израильского романа "Дорога в Эйн-Харод" писателя Амоса Кенана в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., сообщает Trend Life.

На сцене Центра современного иcкусства YARAT зрителям была рассказана история мятежного романиста, который бежит от военного переворота, ища убежища в Эйн-Хароде, месте, которое считают последнем бастионом сопротивления. Зритель наблюдает за трагическим циклом военных событий глазами главного героя – безликой, безымянной марионетки, которая пробирается сквозь миниатюрный город, пока пластиковые цистерны катятся по бумажным улицам в обрамлении ближневосточных пейзажей (чтобы создать последние, потребовалась тысяча фунтов соли). Посредством специальной камеры, которая показывает все события в приближении, видео передавалось на большой киноэкран, нависающий над городком.

“Соль земли” сочетает киноповествование в реальном времени и театр, рассказывая историю земли, которая не знает покоя и людей, которые ведут бесконечную борьбу за выживание. Живые картины возникают, разрушаются и вновь строятся прямо на глазах у зрителей, пробуждая в них мысль о том, как далеко мы все готовы зайти в борьбе за свободу.

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, прошел в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель – Кямран Шахмардан. Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

(Автор: Вугар Иманов)

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