Национальные музыкальные инструменты - наше богатство

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, 30 октября 2019 года будет представлена концертная программа под названием "Наши национальные музыкальные инструменты - наше национальное богатство", сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

На концерте, который состоится под управлением дирижера Илахи Гусейновой, в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), выступит Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Азербайджана Агаверди Пашаев). В программе примут участие лауреаты республиканских и международных конкурсов – исполнители на таре Тахир Амрахов, Шахрияр Маилзаде, Тогрул Аббаслы, Гусейн Гулиев, Амрулла Алиев, Икрам Абдуллазаде, Самандар Гаджизаде, Авазага Гаджизаде, гармонист Фарид Нагиев, исполнитель на каноне Бехнам Махта Мамедализаде, исполнитель на балабане Орхан Солтанов, ханенде Садиг Гасымов, Асмар Мехтизаде и вокалист Исмаил Маммадов.

Как подчеркивает художественный руководитель проекта "Gənclərə dəstək", директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Мурад Адыгезалзаде, музыкальные инструменты, являющиеся национальным достоянием нашего народа, отличаются богатством и разнообразием.

"Мы должны учесть, что молодежь проявляет очень большой интерес к национальной музыке. Проводимые в нашей стране конкурсы и фестивали повышают этот интерес. В произведениях наших выдающихся композиторов слышны национальные мотивы, они использовали в своем творчестве азербайджанские национальные музыкальные инструменты. Наши великие классические произведения были созданы на основе национальной музыки. Мы должны повысить долю национальной музыки в нашей общей музыкальной культуре. В таком случае, как говорится, мы защитим свой путь, сохраним наши традиции, а молодежь будет жить, работать в национальном духе", - отмечает Адыгезалзаде.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта — Айла Керимова-Закария.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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