"Полмиллиона" Бриллиант Дадашевой вызвали ажиотаж в Турции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Новый сингл "Para, para" (Деньги, деньги) на турецком языке народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой набирает большую популярность не только у нас в стране, но и в Турции, сообщает Trend Life.

Видеоклип певицы, снятый на сингл, представлен на официальной странице в социальной сети известной звукозаписывающей компании Турции - Netd Müzik.

Аранжировка композиции проходила в Турции, там же был снят ее видеоклип. Песня пришлась слушателям по душе, и видеоклип набрал полмиллиона просмотров. Видеоролик и саму песню активно ратируют на турецких телеканалах и радио.

В настоящее время Бриллиант Дадашева находится в Турции и, судя по публикациям в турецких СМИ и количеству приглашений на телепрограммы и радиоэфиры, песня "Para, Para" в Турции вызвала настоящий ажиотаж.

Автором слов песни "Para, para" является Бриллиант Дадашева, автор музыки - Фарид Керимли, Режиссер видеоклипа – Эркан Нас.

Отметим, что певица в последнее время активно сотрудничает с молодыми авторами и аранжировщиками, которые хорошо чувствуют время и актуальные тенденции в музыке. Один из них - очень популярный ныне композитор Фарид Керимли, автор летнего хита певицы Tet-a-tet.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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