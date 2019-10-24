Азербайджанский фильм получил две награды в США (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественный фильм "Архив Шоллера" ("Şollerin arxivi") удостоен двух наград американского кинофестиваля The Green Mountain Christian Film Festival, сообщил Trend Life автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер фильма Джалаладдин Гасымов.

Фильм "Архив Шоллера" получил награды фестиваля в двух категориях – "Лучший зарубежный фильм" и "Лучший зарубежный режиссер".

Кинокартина "Архив Шоллера" снят SSP Production в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. В ролях – народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлаб Ардебилли и другие.

Фильм ранее был успешно представлен на международных кинофестивалях в США, Бельгии, Мексике, России, Германии и других странах.

(Автор: Джани Бабаева )

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