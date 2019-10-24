Бахрам Багирзаде: Древняя и богатая история Нахчывана – наше национальное достояние (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В свет вышла новая книга известного азербайджанского издателя Бахрама Багирзаде "Нахчыван для детей", которая является продолжением серии книг "Города Азербайджана" – "Баку для детей", "Шуша для детей", "Иреван для детей". В новой книге автор рассказывает об истории Нахчывана, гениальных учёных, воинах, политиках и о тысячах исторических, культурных и архитектурных памятниках, из которых 58 имеют мировое значение! Проект "Города Азербайджана" направлен на пропаганду истории и культуры Азербайджана.

"Название города Нахчыван образовано от слова "Нухчыхан", что связано с именем пророка Ноя (Нуха). Во время археологических раскопок на этой территории были обнаружены следы мирового потопа, о котором говорится в святых книгах – в Коране и Библии. Древняя и богатая история Нахчывана – наше национальное достояние. Нахчыван отличается своей красотой в мировом масштабе. Здесь охраняются исторические памятники, свидетельствующие о нашей древней истории. Они свидетельствуют о том, что азербайджанский народ веками жил и творил в этом крае", - отметил Бахрам Багирзаде.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – победителей ХХ века. Является автором более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)

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