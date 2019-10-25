Известный турок рассмешил до слез бакинцев (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в 28 Mall, прошёл показ долгожданной комедии турецкого актёра, юмориста и сценариста Джема Йылмаза "Karakomik Filmler" (прим. – состоит из двух частей), сообщает Trend Life. Покупая один билет, зрители смогут посмотреть 2 фильма.

Первая серия "Karakomik Filmler" повествует о приключениях четырех друзей в отпуске. Во второй части фильма зрители станут свидетелями приключений героя Айзека. Действие всей истории проходит на корабле, который перевозит машины. Роль Айзека исполняет сам режиссер Джем Йылмаз.

В главных ролях снялись - Джем Йылмаз, Джемре Эбуззия, Озан Гювен, Зафер Алгёз и другие.

Смешная до слез комедия Джема Йылмаза подарила бакинским зрителям много приятных моментов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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